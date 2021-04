Com dois de Pulisic, Chelsea decide no 1º tempo e goleia Crystal Palace no Inglês

10/04/2021 | 16:10



Disposto a retomar seu lugar no grupo dos quatro melhores do Campeonato Inglês, o Chelsea passou fácil pelo Crystal Palace neste sábado. Fora de casa, no Selhurst Park, o time comandado por Thomas Tuchel decidiu o jogo ainda no primeiro tempo, com três gols, e goleou o adversário por 4 a 1.

Com o resultado, o Chelsea subiu para a quarta colocação, desbancando o Liverpool. Com 54 pontos, 20 a menos que o líder Manchester City, o time londrino depende de resultado do West Ham, que joga neste domingo, para se manter na posição. O Crystal Palace, por sua vez, permanece em 13º lugar, com 38 pontos.

O Chelsea entrou em campo ofensivo, com domínio de jogo desde os primeiros minutos. Aos oito minutos, Hudson-Odoi fez a bola chegar a Kai Havertz, que não desperdiçou a chance e abriu o placar. Não dando tempo para o adversário se recuperar, Pulisic recebeu assistência do autor do primeiro gol e, aos dez, balançou novamente as redes dos donos da casa.

O Crystal Palace tentou se estabelecer dentro de jogo e buscava criar oportunidades para diminuir a vantagem, mas o Chelsea se mostrava soberano e mantinha o controle da partida. Aos 30 minutos, com passe de Mount, o zagueiro Kouma encontrou uma brecha na defesa do adversário e aumentou a diferença para a equipe visitante. Vitória praticamente definida no primeiro tempo.

Ao retornar para o segundo tempo, o Crystal Palace buscava reagir e chegar, pelo menos, ao empate. Aos 18 minutos, Christian Benteke recebeu assistência de Schlupp e conseguiu diminuir a vantagem dos visitantes, fazendo 3 a 1.

Mas a estrela de Pulisic brilhou intensamente neste sábado e, aos 33 minutos, o meio-campista norte-americano balançou as redes dos donos da casa novamente e sacramentou a bela vitória do Chelsea.