Funeral de príncipe Philip deve ocorrer no dia 17

10/04/2021 | 16:10



Os detalhes do funeral do príncipe Philip, que morreu na última sexta-feira, dia 9, podem até ter sido preparados ao longo de muitos anos, sob o codinome Operação Forth Bridge, mas o que ninguém esperava é que a data e o local fossem vazados em sites oficiais. Tenso!

De acordo com a página oficial do primeiro-ministro britânico, No10, a data do funeral será no dia 17 de abril. No entanto, funcionários da Whitehall confirmaram ao site Express.co.uk, do Reino Unido, que nenhuma informação oficial sobre os preparativos viria diretamente da boca da família real.

A informação da data já foi apagada, e agora diz simplesmente:

Em 9 de abril de 2021, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo. A partir desta data, iniciou-se um período de luto nacional que se estenderá por oito dias até a manhã do funeral. Durante esse período, o Governo vai emitir orientações para o público, organizações e empresas para a observância do período de luto.

E não foi só o dia de funeral que foi vazado. Diversos outros sites britânicos, como o College of Arms, também deram informações sobre o local onde o corpo do Duque de Edimburgo irá repousar:

O corpo de Sua Alteza Real repousará no Castelo de Windsor antes do funeral na Capela de São Jorge, dizia o anúncio, antes de ser apagado.

Após tanta confusão, o palácio, então, aproveitou para divulgar um comunicado dizendo que os planos exatos para o funeral estavam sendo considerados pela Rainha Elizabeth II, e ainda pediu para que o público não deixasse flores ao Duque nas residências reais, com a finalidade de evitar aglomerações na pandemia. A solução encontrada para àqueles que queiram prestar suas condolências à família real seria deixar uma mensagem no site dedicado ao Royal.uk.

Durante a pandemia do coronavírus, e à luz dos atuais conselhos do governo e diretrizes de distanciamento social, os arranjos funerários e cerimoniais para Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, estão sendo considerados por Sua Majestade, a Rainha. Os detalhes serão confirmados oportunamente, informou o porta-voz.