Obituário - 11 de abril de 2021

11/04/2021



Domingo, dia 11 de abril de 2021

SANTO ANDRÉ

Hatsuko Oshiro Simabukuro, 100. Natural do Japão. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Oliani, 91. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anna Garcia Topan Borsato, 90. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Julieta Araujo Guimarães, 84. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia n bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 7 no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ozail Oliveira Queiroz, 83. Natural de Guapiara (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Rodrigues de Oliveira, 83. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemi8tério de Ubarana (São Paulo).

Teresa Machado Morara, 82. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Juvêncio Messias Valadão, 80. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Bitenbinder, 79. Natural de Jacupiranga (São Paulo). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingas Sanzaneze Guarino, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Joaquim Ferreira da Silva, 76. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria das Neves de Jesus Cerqueira, 75. Natural de Biritinga (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josina Avelar Marcelino dos Santos, 74. Natural de Nova Resende (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Afonso Bento, 73. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Santiago Marcelino, 73. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Ana Cleide Alves Lucena, 69. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia em Utinga, Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Matos Andrade, 66. Natural de Santópolis do Aguapeí (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Roberto Bezerra, 66. Natural de São Joaquim da Barra (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaires de Oliveira Barros, 65. Natural de Canavieira (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lauro Takao Ojumura, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

José Francisco Aparecido, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Humberto Pedro dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Ajudante geral. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ramiro Raizza, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Santos Costa, 62. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Sant André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Nunes, 60. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Aparecido de Araujo, 57. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 7. Memorial Phoenix.

Sérgio Cardozo de Faria, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Empresário. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Fábio Tranquilino da Silva, 40. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no bairro Camilópolis, em São Bernardo. Vendedor. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maicon Alves Ferreira, 29. Natural de São Bernardo. Residia no Centreville, em Santo André. Técnico de segurança do trabalho. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Kevin Gogoni Pereira, 16. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Ildes Araujo Pedro, 83. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Manuel da Conceição Santos, 76. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Adélia Furtado Matias, 74. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Aldeci Edezio de Sá, 68. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Otacilio Gomes Lima, 67. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Arino Valentim Barboza, 66. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Marcos Aurélio Montanheiro, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Jozimar Furtado da Silva, 62. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Wilson Luiz Resende Junior, 44. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Tecnólogo TI. Dia 7, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



SÃO CAETANO

Maria Rezende de Oliveira, 77. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparício Basílio da Silva, 76. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Crematório Bosque da Saúde, Vargem Grande Paulista (São Paulo).

Neusa Rainato, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Esmeralda Fidelis Santos, 80. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Yambere, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Clarice Patrocínio, 73. Natural de Goiânia (Goiás). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

João Cosme de Lima, 70. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Rita Ramos Barreto, 60. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim Maringá. Dia 7. Vale da Paz.



M A U Á

Therezinha Mantovani Masson, 88. Natural de Batatais (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Domingos Martins de Lima, 80. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Josué João da Costa, 71. Natural de Toritama (Pernambuco). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Alberto Vicente Uchoa, 69. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Alves de Moura, 69. Natural de Condado (Paraíba). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Almir José da Silva, 60. Natural de Itauçu (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Ilma Pereira Rodrigues, 59. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

José Santana Catureba, 58. Natural de Tapiramutá (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Donizete Salvador da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Marco Aurélio Pereira, 55. Natural de Mauá. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Patrícia Ribeiro Ramiro, 44. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Thiago Rodrigues dos Santos, 32. Natural de Mauá. Residia no Parque Quarto Centenário, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Bezerra Santos, 27. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 5, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Walisson Gustavo Almeida de Jesus Silva, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Alessandra Araujo dos Santos Assis, 11. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Estudante. Dia 7, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Mariano Rosário Nascimento, 73. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Adão Aparecido Nunes, 66. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Inês Aparecida de Souza Oliveira, 49. Natural de Rio Bom (Paraná). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.