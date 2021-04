Diário transmite live de aniversário de Santo André

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 11:27



As redes sociais do Diário transmitem hoje a Live Santo André Solidária, evento que marca o aniversário de 468 anos da cidade, celebrados na quinta-feira. A transmissão ao vivo, organizada pela Prefeitura, terá show do cantor Nando Reis como atração principal e objetivo de arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para 100 mil pessoas, material que será enviado ao Fundo Social de Solidariedade, administrado pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra.

Custeado pela iniciativa privada, o evento tem início marcado para 20h, e será transmitido gratuitamente pelas redes sociais do Diário no Facebook (jornaldgabc) e Instagram (@diariodograndeabc), que juntas têm 285 mil inscritos.

“Com a transmissão da live do cantor Nando Reis em nossas redes sociais, a gente cumpre nossa missão de entregar conteúdo de qualidade aos nossos leitores, ao mesmo tempo em que nos engajamos na campanha solidária promovida por Santo André para arrecadar alimentos, cobertores e produtos de higiene e limpeza para as pessoas necessitadas”, afirma Evaldo Novelini, diretor de Redação do Diário.

A campanha será lançada ao longo do evento, pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina. A ideia é arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza, que serão destinados a famílias carentes do município que já estejam previamente cadastradas nos programas sociais da Prefeitura.

Ana Carolina explica que quando o pico da pandemia passar, vai ficar rastro de cidadãos desassistidos. “Precisamos estar preparados para ajudá-los. A meta é impactar 100 mil moradores de Santo André com este programa solidário”, afirma.

Além do show de Nando Reis, que foi gravado na quinta-feira para ser exibido hoje, a live contará também com a participação de andreenses conhecidos, como a atriz Regiane Alves, os cantores Mauricio Manieri e Marcos, da dupla sertaneja com Belutti, além dos esportistas Sandro Dias, Daniele Hypólito, Antônio Carlos Moreno, Willian Carvalho.

Durante o evento, o público pode fazer doações para o Fundo de Solidariedade via pix, por meio da chave-e-mail doe@santoandre.sp.gov.br. Será possível, também, participar por meio de transferência bancária para a conta-corrente do Fundo Social no Banco do Brasil. A agência é 5688-x, conta 6900-0, CNPJ 46.522. 942/0001-30.

A ação segue ao longo de todo o mês. Quem quiser contribuir pode realizar as doações em quatro drive-thrus montados pelo Fundo de Solidariedade. Além de alimentos, itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos e material escolar serão aceitos.

Os pontos de arrecadação ficam no Parque Celso Daniel (Rua das Caneleiras, bairro Jardim), Parque Central (Rua José Bonifácio, Vila Assunção), Parque Regional da Criança (Avenida Itamarati, 536, Parque Jaçatuba) e Parque da Juventude Ana Maria Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, Jardim Ipanema). As doações podem ser feitas diariamente, das 8h às 17h.

É possível, também, realizar as doações no Banco de Alimentos (Avenida dos Estados, 2.195), de segunda a sexta, das 8h às 17h. A campanha de arrecadação segue até d