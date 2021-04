10/04/2021 | 09:11



Rita Lee já tinha feito bastante festa quando tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Tanto quando ela tomou, tanto quando seu marido tomou.

Agora, no dia 9 de abril, a cantora foi até as suas redes sociais compartilhar com seus fãs e seguidores que recebeu a segunda dose do imunizante. Na legenda da publicação, ela escreveu: 2@ dose Coronavac. Viva o SUS!!!

Também no dia 9 de abril, Cristiane Torloni não só publicou uma foto, mas sim um vídeo mostrando todo o procedimento enquanto tomava a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Na legenda da publicação, ela escreveu:

Viva a Ciência! Vacina Sim.