Estado volta para fase vermelha no Plano SP

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 09:04



O governo do Estado anunciou ontem a progressão de todos os municípios para a fase vermelha do Plano São Paulo, que estabelece regras de convivência durante a pandemia, a partir de segunda-feira até 18 de abril. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), o esforço adotado nas últimas semanas começou a dar resultados e a decisão foi tomada na manhã de ontem após recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus. A fase emergencial estava em vigor desde o dia 15 de março com objetivo de frear o aumento de casos e mortes por Covid-19 e reduzir a sobrecarga em hospitais públicos e particulares, com término previsto para amanhã.

Com o retorno à fase vermelha, São Paulo volta a permitir a retirada de produtos pelo consumidor diretamente nos locais de venda, como comércios, restaurantes e outras atividades. O atendimento presencial e venda no local continuam proibidos em todos os estabelecimentos. Em Santo André, o horário permitido para delivery é até a meia-noite e para drive-thru e retirada, até as 20h. As outras cidades ainda não detalharam.

As lojas de construção, que são serviços essenciais, podem voltar a contar com atendimento segundo protocolos sanitários e de segurança. Também estão liberados os campeonatos esportivos profissionais, mas apenas após as 20h, além de reforço na testagem e normas mais rigorosas de controle para atletas e integrantes de comissões técnicas e arbitragem. Foram mantidos o toque de recolher noturno e o veto a celebrações religiosas coletivas. No Grande ABC, Santo André e São Bernardo adotaram o horário de toque de recolher noturno entre 22h e 4h, sem circulação de transporte coletivo no período estipulado.

O governo do Estado também segue com a recomendação de escalonamento de horários de entrada e saída para trabalhadores da indústria, serviços e comércio. Os horários indicados são das 5h às 7h para entrada e das 14h às 16h para saída de profissionais da indústria; entrada das 7h às 9h e saída das 16h às 18h para os de serviços; e entrada das 9h às 11h e saída das 18h às 20h para os do comércio. A recomendação de teletrabalho também continua para todas as atividades administrativas do setor público e da iniciativa privada. Todas as medidas visam a redução de circulação urbana e a queda no fluxo de passageiros do transporte público. As aulas presenciais voltam nas redes privadas já nesta semana (veja programação das cidades no quadro ao lado).



VACINAÇÃO

O governo do Estado de São Paulo também anunciou a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para idosos de 67 anos. Inicialmente previstas para o dia 14, as doses começam a ser aplicadas na segunda-feira. Na região, Ribeirão Pires e São Caetano começam a imunização amanhã. Moradores de São Caetano precisam se cadastrar (coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br). Santo André e São Bernardo já agendam a vacinação para essa faixa etária em seus sites (psa.santoandre.br/vacinacovid e (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus).

Diadema inicia a vacinação na segunda e Mauá, na quarta-feira. Não é necessário agendar. Rio Grande da Serra não respondeu até o fechamento desta edição.