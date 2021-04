Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 08:59



O grupo Educação Metodista, que controla a Universidade Metodista, de São Bernardo, deu início ao processo de recuperação judicial. Com dívidas estimadas em R$ 500 milhões e enfrentando dificuldades financeiras, a instituição protocolou ontem medida cautelar no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A intenção é ganhar fôlego para quitar débitos.

A cautelar é um mecanismo legal que garante proteção judicial para que a instituição em dificuldades financeiras possa se reorganizar e apresentar um plano de recuperação.

Desde 2015, a Metodista vem enfrentando redução significativa do número de alunos, o que, segundo a instituição, provocou forte impacto na receita e o consequente desequilíbrio financeiro. Em São Bernardo, professores fizeram greve em várias ocasiões para reivindicar salários e outros benefícios. A última delas ocorreu no início de março.

Segundo a Metodista, a crise teve início com a mudança nas regras do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e se acentuou com o cenário econômico de recessão dos últimos anos. A pandemia de Covid-19 agravou a situação.

“Estamos confiantes de que a recuperação judicial poderá restabelecer a Educação Metodista, preservando nossa comunidade acadêmica e assegurando um ensino de qualidade para todos os nossos alunos. Por meio deste processo, também esperamos garantir proteção judicial a todos os nossos credores”, afirma Aser Gonçalves Junior, diretor de operações estratégicas da Educação Metodista.



HISTÓRICO

A Educação Metodista inaugurou sua primeira unidade no Brasil em 1881 e sua escola mais antiga está localizada no Rio Grande do Sul. Atualmente, conta com 11 colégios e seis instituições de ensino superior (duas universidades, dois centros universitários e duas faculdades), que oferecem 80 cursos presenciais e 25 cursos na modalidade EAD nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A instituição emprega cerca de 3.000 funcionários, dos quais 1.200 são docentes, e atende 19 mil alunos da educação básica ao ensino superior.