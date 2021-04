Ação arrecada alimentos para famílias do Jardim Elba e de projeto social de Santo André

Do Diário do Grande ABC



Ação de combate à fome organizada pelo Rotary Club Santo André Norte está arrecadando fundos para compra de alimentos para doação às famílias carentes do Jardim Elba, na Zona Leste da Capital, e da Associação Beneficente Criança Cidadã, que oferece gratuitamente acompanhamento e orientação educacional com atividades socioeducativas a 80 meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social no Grande ABC.

Para evitar deslocamentos durante esta fase da pandemia, as doações podem ser feitas por meio de depósitos ou transferência para a conta do Rotary Santo André Norte. O banco é Sicred, a agência 0726, conta corrente 56001-1. O CNPJ da instituição é 50.939.677/0001-68, que também serve como chave PIX para quem optar por este tipo de transação. Os valores arrecadados serão utilizados para compra de alimentos, que serão entregues no domingo (11), às 12h, para famílias do Jardim Elba e da Associação Beneficente Criança, que tem sede na Vila Guiomar, em Santo André.

O Rotary Club Santo André Norte pede, se possível, que as doações sejam feitas com o valor terminando com o número 9, para que seja facilitada a identificação dos donativos à ação social. Por exemplo, se for doar R$ 100, que utilize R$ 100,09. Este primeiro ato da Ação Contra a Fome nas Comunidades já recebeu apoio importante de renomados artistas, como o ator Guilherme Fontes, o cantor Frank Aguiar e a apresentadora Lívia Cortinovis, que gravaram vídeos incentivando as doações.

"São famílias que necessitam da nossa ajuda neste momento", disse Frank Aguiar. "A criançada está precisando de apoio. Então, se você puder doar, será bem-vindo", afirmou o ator Guilherme Fontes. Presidente do Rotary Santo André Norte, o advogado Eduardo Barros de Moura agradece o incentivo feito pelos artistas. "É um momento muito delicado, em que a fome está batendo na porta dos mais carentes. Então, agradecemos esta participação de nomes tão grandiosos de nossa cultura, que tornam nossa ação social ainda mais relevante", afirmou Barros de Moura.