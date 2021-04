Obituário - 10 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Maria Sapatel dos Santos, 96. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Francisco de Oliveira, 89. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Virgínia Apparecida Rodrigues Rosa, 85. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Romão Cícero Machado, 85. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Rita de Oliveira Chagas, 82. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alice dos Santos Flozi, 81. Natural de Portugal. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio de Santana, 81. Natural de Jacobina (Bahia). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

João Pinheiro Sanches, 77. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonilda Paulino Sartori, 76. Natural de Cândido Rodrigues (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marília Pereira, 76. Natural Igaporã (Bahia). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Jorge José Derraik, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Rodrigues Braz, 74. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mirian Antonia Ceccon, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha da UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Ber, 71. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clovis Pereira de Souza, 67. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Fowler Theodoro Braga Filho, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 6, em Santo André, Bosque da Paz, Vargem Grande Paulista (São Paulo).

Maria Izabel de Souza, 67. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos Bellido, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Central, em São Paulo, Capital. Corretor. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Vinicius Ferraz de Toledo, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Tecnólogo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renalvo do Espírito Santo Henrique, 63. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Metalúrgico. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Maria de Jesus Martins, 61. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Memorial Phoenix.

Terezinha de Fátima Faroni Botelho, 59. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria do Rosário Ferreira de Araujo, 58. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital.

Maria Irene Anicete da Costa, 58. Natural de Jucás (Ceará).

Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 5, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucilene Vilasbôa Fornarol, 57. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Márcio Waldir Moreira, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Agente de recebimento. Dia 6. Jardim da Colina.

Roberto Ramos dos Santos, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Perazza Martins, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Valdemir Brandet, 55. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Carpinteiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero de Menezes Freire, 54. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Parque Amazonas, em São Paulo, Capital. Auxiliar administrativo. Dia 3. Parque dos Girassóis, Parelheiros, São Paulo. Capital.

Moisés Botaro, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 6

Memorial Planalto.

Leandro Sahid Teixera, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marina, em Santo André. Engenheiro Civil. Dia 6. Memorial Jardim Santo André

Júlio César Modesto, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Técnico de informática. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Degazito Francisco Fialho, 86. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Vilarino Antonio dos Santos, 86. Natural de Amargosa (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Risolette Alvine Schimidt Franzin, 85. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Sutti, 85. Natural de Promissão (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Athanasio Lopes Filho, 83. Natural de Padre Nóbrega, Distrito de Marília (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Dolores Santana Lopes, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Vale da Paz.

Aurora Lopes Bertoni Cortez, 79. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

José Luiz Franco de Oliveira, 77. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.

Zita Rosa de Oliveira, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Avanir Ferreira da Costa, 74. Natural de São Jerônimo da Serra (Paraná). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Evilásio Fernandes da Silva, 74. Natural de Quatá (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ailton Martini 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

João Germano Neto, 70. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Planalto.

Arnaldo da Silva, 68. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Olavo de Oliveira, 67. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 5. Jardim da Colina.

Juraci Liberato, 65. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Edvaldo Vicente Quaiato, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

João Santana da Costa, 61. Natural de Maracás (Bahia). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

José Milton da Silva, 60. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Rosa Guimarães Bonfim, 100. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Claudete Peixoto, 68. Natural de São Caetano. Residia em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Bosque da Paz.

Neuza de Jesus Dutra Almeida, 66. Natural de Paulistânia (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

José Gonçalves de Almeida, 89. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Armando Yukishique Handa, 59. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 6, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Silvia Eduardo, 57. Natural de Diadema. Residia na Vila Paulina, bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria Pereira do Nascimento, 79. Naturl de Tamboril (Ceará). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Carlesia da Cunha Sobrinho, 76. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Afonso dos Santos, 76. Natural de Salesópolis (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Perpétua dos Santos, 64. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Edison José da Silva, 73. Natural de Caracol (Piauí). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

João Lucena da Silva, 73. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Augusto Guedes Neto, 72. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Primo Barbieri, 70. Natural de Oscar Bressane (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Socorro Soares, 70. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

José Antonio Grigio, 69. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Edson de Lima, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Rodrigues Pacheco, 69. Natural de Alhandra (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Arlinda Lúcia Lopes Brandão, 68. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria Custódio da Silva, 67. Natural de Vila Prudente, São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Gilmar Andrade, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Maria. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Penha Perin Orlando, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gomes, em Mauá. Dia 5, em Mauá. Cemitério da Penha, em São Paulo, Capital.

Luzia Alves Ribeiro, 62. Natural de Planalto (Bahia). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Expedito Antonio da Silva, 61. Natural de Carnaubeira da Penha (Pernambuco). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Rosângela Aparecida Mendes de Oliveira, 61. Natural de Capivari (São Paulo). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Rosana de Castro Moura, 57. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Valdomira da Luz de Brito, 55. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Maria Goretti Porfírio Feitoza Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Mauro Sérgio Nunes, 53. Natural de São João do Caiuá (Paraná). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Henrique da Silva das Neves, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Sérgio Pereira da Silva, 35. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Willian de Sousa, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Alves da Silva, 94. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Antonio Carlos Silva, 71. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

José Roberto Macedo Flores, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Rosângela da Silva, 56. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Parque do Grande ABC.

Roselei dos Santos Silva, 53. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.