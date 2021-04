São Bernardo autoriza retorno das aulas nas escolas particulares

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



09/04/2021 | 17:29



Atualizada às 19h11

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria de Educação, autorizou a retomada das aulas presenciais na rede privada a partir de 14 de abril, com ocupação máxima de até 35% dos alunos, assim como liberou o governo estadual nesta sexta-feira (9), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Já na rede pública (estadual e municipal) o retorno permanece suspenso. A rede municipal segue com o ensino remoto e atividades ofertadas nas versões on-line ou impressa. Da mesma forma, os 82 mil alunos da rede continuam recebendo o Cartão Merenda, no valor de R$ 85, exclusivos para a compra de alimentos.

Apesar da autorização do governo do Estado de São Paulo ao menos quatro cidades do Grande ABC optaram por manter as atividades presenciais suspensas nas próximas semanas. Diadema informou que o retorno das aulas nas escolas municipais, estaduais e particulares segue previsto para o dia 3 de maio, de forma híbrida.

Ribeirão Pires afirmou que seguirá a determinação do decreto municipal 7.133, publicado no dia 26 de março, que prevê que as escolas estaduais e particulares retomem as aulas de forma presencial a partir de 21 de abril, enquanto a rede municipal retorna apenas em 30 de maio. A previsão anterior ao decreto era 5 de abril para todas as redes de ensino. O documento ressalta que a nova previsão de retomada das aulas presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos, está condicionada ao cenário da pandemia no município.

Já Rio Grande da Serra e São Caetano informaram que a retomada das aulas de forma presencial não tem previsão de retorno.

Santo André e Mauá ainda não retornaram.