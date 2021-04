Mano Menezes é anunciado como o novo técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita

09/04/2021 | 18:10



Mano Menezes é o novo técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita. O anúncio, feito, nesta sexta-feira, pelo clube árabe em suas redes sociais, indica que o treinador brasileiro deverá assinar contrato dentro de dois dias quando desembarcar no país.

Mano vai substituir o croata Alen Horvat, que estava interinamente no cargo desde o início do ano, após a saída do português Rui Vitória.

Aos 58 anos, Mano, que será acompanhado por uma comissão técnica de sua indicação, vai realizar o segundo trabalho fora do Brasil. O primeiro foi em 2016, no Shandong Luneng, da China. O Al Nassr é o atual campeão da Arábia Saudita, da Copa do Rei e da Supercopa do país.

Mano estava afastado há três meses e meio, após pedir demissão do Bahia, equipe à qual dirigiu por 24 jogos, com oito vitórias, dois empates e 14 derrotas. Sua última partida foi no Maracanã, onde o time baiano perdeu por 4 a 3, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Este jogo ficou marcado pelo caso de racismo envolvendo o volante flamenguista Gerson e o meia colombiano Juan "Índio" Ramírez. Citado por Gerson, Mano, que teria dito ser ''malandragem'' do jogador, também teve de depor na delegacia.