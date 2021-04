FPF divulga primeiros jogos da retomada da Série A-1

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/04/2021 | 17:42



A FPF (Federação Paulista de Futebol) publicou no fim da tarde desta sexta-feira (9) os 14 primeiros jogos do regresso da Série A-1 estadual, liberado após a entidade esportiva tornar o protocolo sanitário contra a Covid-19 ainda mais rigoroso, este que teve aval do Ministério Público, o qual consequentemente recomendou ao governo do Estado a autorização para retorno da competição.

Desta maneira, o São Caetano entra em campo já neste sábado (10), em visita ao São Paulo (duelo antecipado da 11ª rodada), no Estádio do Morumbi. Já o Santo André só jogará na terça-feira (13), em duelo contra o São Bento, no Canindé. A Federação confirmou ainda outro jogo do Azulão: quarta-feira, contra o Novorizontino, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.

Confira os jogos confirmados pela FPF:

Sábado, 10 de abril

20h

São Bento x Red Bull Bragantino – Walter Ribeiro, em Sorocaba – Sportv e PPV

São Paulo x São Caetano – Morumbi, em São Paulo – PPV

22h

Santos x Botafogo – Vila Belmiro, em Santos – Sportv e PPV

Domingo, 11 de abril

20h

Guarani x Corinthians – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas – PPV

Segunda-feira, 12 de abril

20h

São Paulo x Red Bull Bragantino – Morumbi, em São Paulo – Sportv e PPV

Terça-feira, 13 de abril

20h

Santo André x São Bento – Canindé, em São Paulo – Sportv e PPV

Ferroviária x Corinthians – Arena da Fonte, em Araraquara – PPV

Quarta-feira, 14 de abril

20h

São Caetano x Novorizontino – Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul – PPV

21h30

São Paulo x Guarani – Morumbi, em São Paulo – TV Globo, Sportv e PPV

22h

Ituano x Botafogo – Novelli Júnior, em Itu – PPV

Quinta-feira, 15 de abril

20h

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino – Major José Levy Sobrinho, em Limeira – Sportv e PPV

Sexta-feira, 16 de abril

20h

Ponte Preta x Santos – Moisés Lucarelli, em Campinas – PPV

Corinthians x São Bento – Neo Química Arena, em São Paulo – Sportv e PPV

22h

Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque, em São Paulo - PPV