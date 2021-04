5 piscinas naturais para visitar no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



09/04/2021 | 17:48



Diferentemente do conceito tradicional, com bordas de azulejo e água com cloro, algumas piscinas naturais pelo Brasil esbanjam beleza e cenários inesquecíveis. Abaixo, veja cinco opções perfeitas para conhecer em diferentes regiões do País.

5 piscinas naturais para conhecer no Brasil

Piscinas naturais do Pratagy Beach, Maceió – Alagoas

Divulgação/Pratagy Beach

Em Maceió, na exuberante Praia de Pratagy, uma das mais belas e tranquilas da região, as exclusivas e inexploradas piscinas naturais do Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham se destacam pela sua excepcional beleza. Pontuada por peixinhos coloridos, a atração ganha forma nos arrecifes de corais nos períodos de baixa maré, que ocorrem em horários específicos. Vale a pena contemplar os cenários da região em um passeio de catamarã (oferecido pelo hotel).

Piscina Natural do Cachadaço, Trindade – Rio de Janeiro

Divulgação/Pratagy Beach/iStock/Felipe Goifman

A Piscina Natural do Cachadaço, na belíssima Trindade, no Rio de Janeiro, é uma excelente opção para quem precisa recarregar as energias na calmaria da maré ou até mesmo repousar nas imensas rochas adjacentes após um refrescante mergulho. A tonalidade da água é quase cristalina e, com sorte, é possível apreciar uma série de peixinhos nadando por ali. Para chegar até a atração é necessário percorrer uma trilha de aproximadamente 30 minutos ou fretar um barco.

Gruta do Lago Azul, Bonito – Mato Grosso do Sul

Divulgação/Pratagy Beach/iStock/Ricardo Bayerlein

Cartão postal de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a Gruta do Lago Azul faz jus à fama e é simplesmente deslumbrante. O lago, que tem cara de piscina, oferece águas azuladas e com profundidade estimada de 90 metros. Durante o passeio é possível contemplar as rochas e as formações geológicas datadas de milhares de anos, mas não é permitido mergulhar. O local é preservado para o estudo de paleontólogos, que investigam a existência de um crustáceo pré-histórico na gruta.

Piscinas Naturais do Monte Roraima – Roraima

Divulgação/Pratagy Beach/Istock/Alex Golding

Em tempos de distanciamento social, no alto do Monte Roraima, um dos picos mais altos do Brasil, é possível encontrar algumas das piscinas naturais mais gélidas, desafiadoras e isoladas do país. Formada a partir da água da chuva, que se acumula nas crateras cobertas por quartzo, a atração é restrita aos corajosos e aventureiros, já que o acesso à montanha não é para qualquer um e a água, apesar de límpida e cristalina, é muito gelada. O Monte Roraima está situado no extremo norte do estado, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana.

Fervedouros do Jalapão – Tocantis

O estado do Tocantis esconde muitas belezas naturais, mas os fervedouros do Jalapão são, sem sobra de dúvidas, o maior atrativo da região. Eles são pequenas piscinas naturais e lagos de águas cristalinas, que fazem as pessoas flutuarem. A experiência é muito parecida com a do Mar Morto, onde a grande quantidade de sal promove tal fenômeno. A diferença é que, no destino brasileiro, a explicação está na pressão exercida pela água que jorra do lençol freático. Estima-se que existam cerca de 20 fervedouros na região, mas apenas oito estão abertos à visitação.

