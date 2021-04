Conheça alguns dos hotéis mais tecnológicos do planeta

Redação

Assim que você chega ao hotel, em vez de atendentes, encontra computadores que oferecem auto-check-in. A partir daí, baixa um aplicativo para fazer todos os pedidos ao longo da estadia, mergulha em uma piscina com alto-falantes subaquáticos e escolhe a temperatura, a arte, a música e a iluminação do quarto. Esses são alguns dos mimos oferecidos pelos hotéis mais tecnológicos do mundo.

O Booking.com selecionou algumas opções do gênero em cidades como Amsterdã, na Holanda, Tóquio, no Japão, e Chicago, nos Estados Unidos. Confira as opções.

Os hotéis mais tecnológicos do mundo

Eccleston Square Hotel – Londres, Reino Unido

Um dos hotéis mais tecnológicos do mundo, este empreendimento em estilo butique situado em Londres tem acomodações controladas por teclados sensíveis. Por meio das telas, é possível escolher desde a música até a iluminação do ambiente, isso sem contar a transparência das paredes dos banheiros (que podem ser foscas ou não). De quebra, os quartos contam com camas suecas, feitas a mão e ajustáveis.

citizenM Amsterdam – Amsterdã, Holanda

Quem chegam ao citzenM, em Amsterdã, encontra de cara uma sala com computadores de auto-check-in. Já nos quartos, todos se deparam com um MoonPad, tablet que permite aos hóspedes controlar persianas e cortinas, ajustar detalhes como temperatura e a iluminação – que pode até ser colorida – e até mesmo configurar um despertador aprimorado. O dispositivo também oferece informações sobre o empreendimento. Além da cidade holandesa, a rede citzenM tem unidades com estilo hotel-butique e preços acessíveis em cidades como Nova York (EUA), Paris (França), Londres (Inglaterra), Glasgow (Escócia) e Taipei (Taiwan).

Virgin Hotels – Chicago, EUA

Uma cidade moderna como Chicago merece uma opção de hospedagem no mesmo nível. Os hóspedes do Virgin Hotels têm acesso a um aplicativo que leva o nome Lucy e atende a diversas solicitações. Por meio dele dá para fazer check-in e check-out, personalizar o frigobar, ajustar a temperatura do quarto e conversar com pessoas em outros quartos. O empreendimento ainda oferece aos viajantes um carro que os transporta para qualquer lugar dentro de um raio de 3,5 km.

Loews Hotel 1000 – Seattle, EUA

Com sensores de detecção de calor que alertam as equipes de limpeza caso o quarto esteja ocupado, este empreendimento é uma das boas opções de hospedagem em Seattle. As acomodações também contam com controle de temperatura do ambiente, arte e música a partir de um app. Para os amantes de golfe, há um clube virtual para registrar as tacadas (reais) em um dos 50 melhores campos de golfe do planeta.

W Singapore – Sentosa Cove, Singapura

Quem já ficou em um hotel da rede W sabe que tecnologia e elegância sobram por lá. No W Hotel Sentosa Cove, em Singapura, até as piscinas contam com alto-falantes subaquáticos. Para os mais festeiros, Suíte WOW conta com uma mesa de DJ (pobres vizinhos). Outra amenidade tecnológica é a possibilidade de abrir o quarto com o próprio smartphone. Quem quiser ainda pode usar um telefone celular exclusivo do empreendimento, com chamadas locais e wi-fi ilimitados.

The Peninsula Tokyo, – Tóquio, Japão

Alguns dos hotéis mais tecnológicos do mundo ficam no Japão. Um bom exemplo é o The Peninsula, na capital Tóquio. Ali, os hóspedes encontram quartos equipados com rádio online com mais de 3.000 estações, iluminação customizada e curiosos secadores de unhas. O viajante tem ainda a oportunidade de explorar a cidade em carros oferecidos pelo empreendimento.