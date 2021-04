EUA estreitam laços com Taiwan em meio à escalada de tensões com China

09/04/2021 | 17:00



O Departamento de Estado dos Estados Unidos renovou orientações para interações entre diplomatas americanos com Taiwan, que não mantêm relações oficiais com os Estados Unidos por não ser reconhecido pela China. Na prática, a decisão estreita os laços entre Washington e a ilha asiática, em meio à escalada das tensões diplomáticas entre potencias ocidentais e Pequim.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 9, o porta-voz do Departamento, Ned Price, ressaltou que as novas orientações salientam a posição de Taiwan como "uma democracia vibrante e um importante parceiro econômico e de segurança que também é uma força do bem na comunidade internacional".

Desde o fim da Guerra Civil no final dos anos 1940, a China reivindica a soberania de Taiwan e não mantém relações oficiais com países que reconhecem o governo que governa a ilha.