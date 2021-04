09/04/2021 | 11:11



Como você acompanhou, Heitor Martinez, de 52 anos de idade, foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal G1, a assessoria de imprensa do ator afirmou que ele está menos dependente da cânula nasal de alto fluxo de oxigênio, está conseguindo conversar bem e não apresenta cansaço.

Ele está mantendo o celular o tempo todo desligado, não sabia que a notícia já estava na imprensa, mas achou legal tantas mensagens positivas. Agradece a todos, diz o boletim.