09/04/2021 | 11:11



De acordo com o site Daily Mirror, no dia 8 de abril o ator James Hampton morreu aos 84 anos de idade.

Um dos trabalhos de maior destaque do ator foi o papel de pai do personagem Michael J. Fox no filme O Garoto do Futuro.

Segundo a família, James morreu depois de complicações da Doença de Parkinson.