09/04/2021 | 11:10



Na última quinta-feira, dia 8, Andressa Suita publicou vários momentos fofos com os filhos no Instagram. Nos Stories, a empresária postou um vídeo de Gabriel, de três anos de idade, segurando o primo no colo - filho de sua irmã, Luara Suita. No vídeo, ela perguntava se o pequeno gostaria de ter mais um irmãozinho.

- Não quero não, respondeu Gabriel.

- Então tá tudo certo. Era só isso que eu precisava saber para desistir, brincou.

Quem também deu o que falar recentemente nas redes foi Gusttavo Lima, que publicou uma sequência de fotos e um vídeo dos bastidores de um ensaio que realizou - e levou os fãs à loucura!

- Modelo profissional e cantor nas horas vagas, brincou o cantor.