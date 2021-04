Forte cheiro de queimado preocupa moradores da região

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



09/04/2021 | 10:43



A secretária Luciane Pereira, 49 anos, moradora na Vila Silveira, em Santo André, acordou com dor de cabeça. Segundo ela, trata-se de um reflexo de forte odor de queimado, que passou a sentir desde as 4h da madrugada e estaria saindo da Braskem, que fica a oito quilômetros de sua casa. " Vi que desde esse horário (a petroquímica) está soltando fumaça, o que é nornal. Mas esse cheiro nunca tinha sentido. Nós todos estamos com dor de cabeça", reclama. A percepção da auxiliar administrativa Luciana Carreira, 41 anos, moradora do Jardim do Estádio, em Santo André, é a mesma. "Assim que sai para trabalhar, logo cedo, percebi um cheiro muito forte, como se fosse fumaça de caminhão", relata.

O fato é que desde o último dia 4 a Braskem está parada para manutenção em suas fábricas para promover revisão nos processos de segurança e implementar melhorias. Na ocasião Flávio Chantre, diretor de relações institucionais da Braskem, disse que o flare passaria por limpeza e seria desligado por 40 dias. Nos primeiros seis dias - que deve durar até domingo (11), porém, a fumaça deveria estar mais forte devido ao procedimento. O mesmo ocorrerá dias antes de ser religada. “O flare atinge temperatura de 800°C, para efeito de comparação, o fogão residencial atinge cerca de 200°C. E, ao ser resfriado, vai a -160°C, enquanto que o freezer de casa atinge -18°C. Quando isso acontece é emitida fumaça branca, totalmente inofensiva à população, pois se trata de vapor d’água que as torres de resfriamento sofrem durante a troca térmica”, esclarece.

O Diário questionou a Braskem sobre o cheiro e aguarda o retorno.