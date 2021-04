'BBB 21': na Prova do Líder, Caio ganha a coroa e Fiuk vai para o paredão

09/04/2021 | 10:57



Nesta quinta-feira, 8, os participantes do Big Brother Brasil 21 disputaram a Prova do Líder. Em um jogo de habilidade e duelos, Caio levou a melhor na disputa final contra Arthur e ficou com a coroa na 11ª semana do reality show. "Caio, do paredão para a liderança. Parabéns!", anunciou Tiago Leifert. O fazendeiro dedicou a vitória à sua família: "pra você amor, pra você Manu, pra você Alice".

Logo depois da dinâmica, o líder escolheu seus companheiros no grupo VIP: Arthur, Gilberto e João. O apresentador instruiu que apenas dois participantes por vez podem acompanhar Caio no quarto do líder - antes eram três.

A prova também já definiu um emparedado. Os finalistas puderam escolher quem disputaria a "Final do Mal". Caio elegeu Camilla de Lucas e Arthur indicou Fiuk. O cantor marcou menos pontos e está na berlinda, mas ainda pode escapar se vencer a Prova Bate e Volta do domingo, 11. Fiuk está no grupo Xepa com Pocah, Camilla de Lucas e Viih Tube.

Depois de conquistar a liderança, Caio revelou que não gostaria de ter que escolher Camilla para a Final do Mal, mas fez isso pelo jogo. "Não tinha o que fazer. Eu tinha que colocar uma pessoa que eu sei que, se fosse Líder, me colocaria direto. Infelizmente, a gente se aproximou muito. Mas o que eu posso fazer?"

Arthur já está preocupado com os votos da casa e acredita que irá para o paredão. "Voto da casa, vai ficar entre eu e Gil. Mas eu tenho mais", especulou o instrutor de crossfit, qie alertou Gilberto: "se não tem os três, o que eles fazem? Aí entra a grande questão. A sua sorte foi que estava na nossa mão escolher quem ia jogar. Qualquer outro que fosse jogar, ia botar você para jogar a final. É certo".