A Corrida das Vacinas: veja como assistir de graça à série do Globoplay

09/04/2021 | 10:48



O Globoplay estreou nesta quinta-feira (8) a série documental A Corrida das Vacinas. Comandada pelo repórter Álvaro Pereira Júnior, o título narra os bastidores da busca do imunizante contra a covid-19 e as pesquisas científicas em torno dele. O título também aborda outros assuntos relacionados ao tema, como os embates políticos, as histórias de pessoas que aceitaram ser cobaias das vacinas, e quem ainda segue confinado.

A série é dividida em cinco episódios, sendo lançado um capítulo por semana, às quintas-feiras – o primeiro já está disponível. Apesar de ser um conteúdo exclusivo do Globoplay, quem não é assinante pode acessá-lo de graça. Para isso, basta ter uma Conta Globo. Abaixo, veja o procedimento para conferir A Corrida das Vacinas.

1. Clique aqui para acessar a série A Corrida das Vacinas dentro do Globoplay. Em seguida, selecione “Assista”.

2. Para assistir ao título, é necessário que o usuário tenha uma Conta Globo. Se você não tiver, veja aqui como criar uma. Depois, é só apertar “Entrar”.

3. Use as credenciais da sua Conta Globo para acessar o conteúdo.

4. Pronto! Automaticamente o primeiro episódio da série A Corrida das Vacinas começará a rodar.

