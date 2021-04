Alex Kidd in Miracle World DX ganha data de lançamento no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Merge Games, em conjunto com os desenvolvedores do Jankenteam, anunciaram nesta quinta-feira (8) o lançamento de Alex Kidd em Miracle World DX no Brasil. O game, que é um remake do clássico de 1986 feito para o videogame Master System, chega ao País em 24 de junho, totalmente em português e disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Nintendo Switch.

Além de trazer todas as fases originais remasterizadas, Alex Kidd in Miracle World DX apresentará melhorias no sistema de combate, na movimentação do protagonista e na navegação do game como um todo, e introduzirá o jogador em níveis e modos inéditos. No Boss Rush Mode, por exemplo, será possível encarar partidas infinitas de Jan Ken Pon. Já quem preferir encarar as aventuras nos gráficos clássicos do Master System pode mergulhar no Retro Mode.

A versão digital do game já pode ser adicionada à lista de desejos do Steam. Alex Kidd in Miracle World DX também está disponível em mídia física. Essa versão trará itens colecionáveis exclusivos, como trilha sonora em CD e cartões Jan Ken Pon. A compra, no entanto, só pode ser feita em Libras, a moeda britânica, e está sujeita a taxas de importação e custos extras de envio.

