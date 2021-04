Auxílio municipal entra como sugestão

Fábio Martins



O Psol de São Bernardo, presidido por Aldo Santos, formalizou proposta junto aos gabinetes do prefeito Orlando Morando (PSDB) e vereadores que visa pagamento de auxílio emergencial municipal às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do coronavírus. Mesmo sem representação na Câmara, a sigla apresentou sugestão em momento de agravamento da crise sanitária e de retorno do benefício em âmbito nacional, mas com redução nos valores. “Em São Bernardo, cerca de 43 mil famílias vivem com menos de meio salário mínimo por mês”, frisa documento. O item, denominado programa renda básica emergencial, por outro lado, é indicado em período de queda acentuada na arrecadação de tributos e aumento de gastos com Covid-19 – poucas cidades do País, por exemplo, têm aderido ao sistema, com exceção de algumas capitais, como São Paulo, gerida pelo tucano Bruno Covas, que decidiu quitar três parcelas, entre março e maio, de R$ 100 a R$ 200.

BASTIDORES

Luto

Segundo suplente de vereador pelo PV de Santo André, Edson Bigodinho, 56 anos, morreu, na manhã de ontem, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal) desde o dia 29 de março. Assim que chegou ao equipamento já foi entubado para receber oxigenação. Antes disso, foi atendido na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do bairro Sacadura Cabral, onde morava. O sepultamento ocorreu no Cemitério do Curuçá. Comerciante e palhaço, Bigodinho assumiu mandato na Câmara em 2018 por 15 dias, quando ocupou vaga de Toninho de Jesus (ex-PMN, atual PSL) – na eleição do ano passado, ele obteve 1.601 votos.

Licitação

Em mais uma etapa do trâmite, 12 empresas apresentaram proposta no processo licitatório para contratação da firma que irá prestar serviços de publicidade institucional da Prefeitura de São Bernardo. A abertura dos envelopes ocorreu ontem pela manhã, com a participação da Octopus, Lua, Cin, Benjamim, Mworks, Verge, Shout, Puxe, Iv5, Área, Engenho de Ideias e Prompt. Agora, os documentos serão analisados por grupo técnico composto pela Secretaria de Comunicação e deliberado pela comissão de julgamento. O contrato pode ser celebrado com até três prestadoras e tem potencial para atingir R$ 137,5 milhões no período de cinco anos.

Ruído

Causou desconforto entre os prefeitos do Consórcio Intermunicipal o fato de o são-bernardense Orlando Morando (PSDB) ter se adiantado aos demais e editado na quarta-feira decreto flexibilizando algumas restrições em tempos de pandemia – o acordado era que todos esperassem a manifestação do governador João Doria, também tucano, sobre o Plano São Paulo, marcada para hoje. Ao menos um deles ainda lembrou à coluna que foi exatamente a suposta falta de unidade na ação dos chefes de Executivo que teria motivado os vereadores de São Bernardo a solicitar a Morando a retirada do município do colegiado – proposta, aliás, que já começou a desidratar após receber inúmeras críticas nos meios políticos regionais.

Comitê de Bacias

O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), foi eleito ontem, por unanimidade, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê. A votação foi feita durante reunião virtual para discutir o sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos. O liberal, 73 anos, destacou preocupação com a gestão ambiental e melhorias do sistema de tratamento de esgoto. “É um comitê focado na melhoria dos serviços de fiscalização e controle ambiental. Esta participação tem grande importância para Ribeirão Pires”, disse. Um dos objetivos do grupo é promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado dos recursos hídrico.