Artigo: como planejar um intercâmbio na pandemia?

Por Jéssica Carvalho*

Com o início da pandemia, fazer intercâmbio se tornou um desejo distante para muitas pessoas, que se viram obrigadas a cancelar ou adiar seus planos por tempo indeterminado. Mesmo sem uma previsão de volta à normalidade, o interesse em realizar esse tipo de viagem se mantém em alta.

Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), 33% das pessoas que já planejavam viajar continuam com este desejo, contra apenas 3% que desistiram definitivamente. As perspectivas para uma possível retomada do setor no segundo semestre deste ano são bastante positivas, principalmente com o início da vacinação em diversos países.

Os planos para o intercâmbio não precisam ficar guardados na gaveta. A dica é usar esse tempo para planejar e se preparar com calma para que tudo esteja em ordem até o grande dia – isso contribuirá para que a viagem seja uma experiência inesquecível. Confira os principais pontos que não podem ficar de fora nesse momento de organização.

Dicas para planejar um intercâmbio na pandemia

1. Escolha o país

Cada país possui hábitos, rotinas e culturas completamente diferentes. Aqui, é importante questionar suas preferências: você gostaria de viajar para um lugar mais tranquilo ou agitado? Centro urbano ou uma cidade menor? Cidade quente ou fria? Próximo ao litoral? De interesse histórico? É importante responder essas perguntas para definir o destino final.

2. Exigências da pandemia

Por mais que alguns países já estejam com suas fronteiras abertas para estrangeiros, outros ainda permanecem fechados ou impõem regras, como uma quarentena obrigatória ao chegar na região, por exemplo. Para não ser pego de surpresa, certifique-se de como o país escolhido está lidando com a pandemia e descubra quais são as exigências para viajantes.

3. Defina o objetivo do intercâmbio

Existem diversos tipos de intercâmbio, por exemplo, estudar o idioma local, graduação, realizar um curso profissionalizante ou trabalhar. Avalie as oportunidades que cada país oferece para esses programas e verifique se elas correspondem aos seus desejos e expectativas.

4. Tempo

Dependendo do programa escolhido, a duração de um intercâmbio pode variar de uma semana até dois anos. É importante ter consciência do tempo ideal e necessário de acordo com o objetivo da viagem, uma vez que ele impacta especialmente nos gastos do intercambista.

5. Moradia

O tipo de moradia impactará diretamente na rotina (em termos de logística) e nos custos do intercâmbio. Dentre as opções mais procuradas estão os albergues, casas de família ou instalações da própria universidade, em casos de programas de estudo.

6. Planejamento financeiro

Toda viagem envolve gastos. Dependendo do país escolhido, a moeda utilizada pode aumentar a quantidade de dinheiro necessário. Por isso, tenha em mente o valor do real brasileiro na moeda local, além dos custos médios com acomodação, comida, transporte e até mesmo para diversão.

*Jéssica Carvalho é gerente de Produtos SEDA Intercâmbios.

