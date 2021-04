Após câncer, Beto Barbosa mostra cicatriz de cirurgia e relembra: Cheguei a pedir a Deus para me levar

08/04/2021 | 12:11



O cantor Beto Barbosa compartilhou, em seu perfil do Instagram, uma foto em que mostra a cicatriz que tem na barriga depois de ter passado por uma cirurgia devido a um câncer de próstata e de bexiga. O cantor desabafa:

Minha história é testemunha da dor e sofrimento que passei. Agradeço a Deus, aos fãs, amigos e amigas pelas orações e aos médicos que me salvaram. Hoje, graças a Deus, estou 100% curado, mas confesso que sofri demais naqueles momentos difíceis da minha vida. Cheguei a pedir a Deus para me levar, mas ele não permitiu, por achar que seria fraqueza e covardia da minha parte fugir da realidade. Não culpo o erro médico por isso, porque errar é humano, mas oriento as pessoas que tenham mais cuidado nas escolhas médicas. Detectar o câncer com antecedência é importantíssimo, salva vidas e causa menos sofrimento.

Beto contou que decidiu relembrar a sua luta contra o câncer para chamar a atenção das pessoas em relação à pandemia de Covid-19:

Estou mostrando imagens e contando um pouco da minha história para chamar a atenção da importância da vacinação e distanciamento contra a Covid-19, já são mais de três milhões de óbitos no mundo, e no Brasil, já passamos de 320 mil óbitos entre amigos e familiares que nos deixaram prematuramente. Tenho feito o que o meu coração me diz e o que Deus me confirma nas intuições que tenho. Sei que a fome se aproxima de nossas portas por falta de trabalho, mas só temos um caminho racional para não nos infectarmos de Covid: vacina... Hoje tomarei minha primeira dose de vacina no Estado do Ceará - capital Fortaleza. Super feliz e agradecido a todos que estão empenhados nesta luta incansável contra esta terrível doença. Deus abençoe a todos. Amo vocês.