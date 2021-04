Internado com Covid-19, Heitor Martinez segue sem previsão de alta, mas boletim médico é otimista

08/04/2021 | 12:11



Heitor Martinez, ator da Record, foi diagnosticado com coronavírus e logo precisou ser internado no Centro de Terapia Intensa (CTI). Aos 52 anos de idade, ele buscou ajuda médica após apresentar baixa saturação de oxigênio no sangue e, por isso, foi admitido na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Agora, segundo informações do jornal Extra, Paula Martinez Mello, irmã e assessora do ator, informou que Heitor já vinha sendo acompanhado por um médico em casa, mas a situação ficou um pouco mais séria quando o nível de oxigênio baixou:

- Ontem a equipe médica nos passou um boletim bastante otimista, mas sem previsão de saída. Com a divulgação na mídia, recebemos muitas mensagens de força e afeto, o que é sempre bom.

Heitor em breve poderá ser visto em Gênesis, novela da Record, na fase que será focada em Jacó, personagem de Petrônio Gontijo. Na emissora, ele já atuou em tramas como Amor Sem Igual, O Rico e Lázaro e Os Dez Mandamentos.