Fernanda Gentil revela planos de ter um filho com a esposa: - Melhor maneira de eternizar nosso encontro

08/04/2021 | 12:10



Fernanda Gentil falou sobre maternidade, amor e trabalho! Em entrevista para a revista Crescer, a jornalista, que já e mãe de Lucas de 11 anos de idade, e Gabriel de quatro anos de idade, revelou que pretende aumentar a família com a esposa, Priscila Montandon:

- É um plano nosso, que como vários, foi adiado pela pandemia. Mas a gente não tem data nem momento certo, é só um assunto que é muito vivo aqui. Eu e Priscila temos em comum muitos conceitos, ideias, valores e princípios. Acho que isso conta muito na hora de decidir criar um filho junto com alguém. E a melhor maneira de eternizar esse nosso encontro é deixando um individuozinho legal, bacana, do bem, com nossos valores e princípios neste mundo.

Fernanda contou que adora ser mãe e que acredita que a maternidade é um legado:

- Tenho muito orgulho de mim como mãe, por ser uma mãe real e não ideal. Não sou tão boa filha, tão boa mulher, tão boa amiga, tão boa profissional, como pelo menos me esforço para ser uma boa mãe. A maternidade é o maior legado que eu posso deixar e é ela que me desafia todos os dias. Ser mãe é ter seus limites testados, seu sono cortado, seus ouvidos treinados, sua força exausta, sua rotina remexida... E exatamente por tudo isso, é um renascimento em vida. Eu amo ser mãe porque, de todos os papéis que eu exerço, é o que mais me faz evoluir como pessoa, e só me faz porque desperta em mim o maior amor que eu poderia sentir nessa existência.

A jornalista foi questionada sobre como fala com os filhos em relação aos preconceitos e diferenças:

- Falamos sobre tudo tentando não tornar questão o que não é questão. Eu estar casada com a Priscila, por exemplo, não é uma questão para eles, é natural, é o que eles veem todo dia. A nossa família, para gente, é sim a família tradicional brasileira porque na minha opinião, tradição cada um faz a sua. E a nossa é essa; não julgar por gênero, cor ou classe. Vira e mexe levanto umas bolas assim de assuntos que acho importante pontuar para eles e, graças a Deus, eles me devolvem com a certeza de que estamos no caminho certo. Outro dia estava vendo um jogo de futebol com o Lucas e entrou uma comentarista mulher analisando o jogo. Eu o provoquei: Ih alá, a mulher comentando o jogo. Ele me olhou com a típica falta de paciência adolescente e disse: E daí, que que tem? Pronto, missão sendo cumprida. Mulher no futebol não é uma questão.

Fernanda Gentil, que está de volta com o programa Se Joga, mostrou que está animada com o projeto:

- Na temporada 2021, mudou não só dia e horário, mas também tempo de duração e formato. Esse tempo em que ficamos fora do ar serviu para ajustar muita coisa. A gente vem com a proposta de entrevistas diferentes, estamos investindo em dinâmicas divertidas, criativas, o que pede um sábado à tarde. A pandemia já não permitiria que a gente mantivesse o mesmo formato de games e entendemos também que o momento pede alguns tons abaixo do que era antigamente. Então, praticamente saem os jogos e entram entrevistas, trocas, homenagens, bastidores e o que mais o público quiser curtir nas tardes de sábado. O Se Joga é multigeracional, para a família toda. Vai mostrar bastante os bastidores da TV Globo, que é um conteúdo que o público gosta, gera muita curiosidade. Erros de gravação, spoiler de novela, brincadeiras com personagens, homenagem para os artistas, conversa com o público... A gente vem com essa proposta de se aproximar e conversar mais com o telespectador.