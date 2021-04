Fiat avalia parar novamente parte da produção em Betim

08/04/2021 | 11:38



Com a indústria automotiva ainda pressionada pela irregularidade no fornecimento de peças, mais grave agora em componentes eletrônicos, a Fiat avalia voltar a suspender parte da produção da fábrica de Betim (MG). A montadora, que lidera o mercado neste ano, comunicou na quarta-feira aos trabalhadores que deve dar férias a um grupo de 800 a mil funcionários a partir da semana que vem.

O período ainda está para ser definido. Porém, embora confirme o anúncio, o grupo Stellantis, dono da marca, informa que ainda não "bateu o martelo" sobre a paralisação, que atingiria um turno de uma das três linhas de produção em Betim, a exemplo do que aconteceu no mês passado.

Apesar da paralisação na semana passada da maioria das montadoras do País em decorrência do agravamento da crise sanitária, e dos pedidos do sindicato da região pela suspensão completa das atividades da fábrica de Betim para evitar contaminações, a parada da Fiat não é atribuída internamente ao pior momento da pandemia no Brasil, mas sim às dificuldades no abastecimento de insumos.