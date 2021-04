08/04/2021 | 11:10



Na noite da última quarta-feira, dia 7, Mônica Martelli acabou caindo no choro enquanto apresentava o programa Saia Justa, do GNT, ao falar sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo. A atriz, que conversava com as colegas Astrid Fontenelle, Pitty e Gaby Amarantos, e com o médico Drauzio Varella sobre como lidar com o medo durante a pandemia do novo coronavírus, acabou se emocionando ao mencionar a expectativa pela recuperação do amigo.

Mônica falava sobre como se considera uma mulher forte e sobre como lida com seus problemas, quando citou um provérbio chinês que fala sobre a flexibilidade para lidar com tempos difíceis e revelou que faz terapia há algum tempo. Apesar de tudo isso, ela admitiu que está com medo de que a situação de Paulo se agrave:

- Desculpa, gente? É que eu estou sentindo muito medo, eu estou sentindo muito medo de perder um amigo que é meu irmão.

A atriz revelou, aos prantos, que sua irmã mais nova, a diretora e roteirista Susana Garcia, é bem próxima do ator e, por também ser médica, tem atuado na luta contra a Covid-19 e sabe das complicações que podem ocorrer no quadro clínico do amigo.

- A minha irmã é a melhor amiga do Paulo Gustavo, ela é diretora dele, ela é médica, ela tem uma relação multifacetada com o Paulo Gustavo porque ela exerce muitas funções. Por ela ser médica, ela está ali do lado o tempo inteiro, ela sabe de todo o leque de complicações que ele pode ter, mas ao mesmo tempo ela passa otimismo pra gente o tempo todo, uma força, e eu pergunto pra ela: Susana, como é que você consegue manter essa força? E ela fala, Mônica eu vou me manter forte até o Paulo Gustavo sair por aquela porta daquele hospital, depois eu desabo. Esse é o jeito dela, mas eu vou oscilando, eu vou oscilando porque eu estou com um medo constante que está me exaurindo, mas a gente continua. A fé é inabalável. Eu acredito, eu sou muito otimista. Mas mesmo com esse otimismo todo, tem uma hora que a gente não consegue ser tão forte.

Enquanto isso, a família de Paulo Gustavo segue pedindo orações pela recuperação do ator - que acabou precisando de uma transfusão de sangue na última quarta-feira, dia 7. Já na madrugada desta quinta-feira, dia 8, a irmã de Paulo, Juliana Amaral, publicou em seu Instagram uma foto na qual mostra que está segurando um terço e na legenda escreveu uma oração que pede pela melhora de todos os doentes:

Oração de força e esperança aos doentes. Te amo, irmão.