Evento gratuito no Goethe-Institut São Paulo discute dramaturgia no teatro

08/04/2021 | 10:55



A partir desta quinta-feira, 8, até o dia 15 de abril, às 19h, o Goethe-Institut São Paulo oferece uma série de debates gratuitos sobre dramaturgia no teatro. São palestrantes brasileiros e alemães que vão trazer suas experiências em três mesas de conversas que ocorrem, simultaneamente, no canal do YouTube da instituição. Além disso, haverá um espaço aberto no Zoom, onde os participantes poderão receber certificados.

Durante as conversas, todas com tradução em Libras, agentes culturais atuantes em diversos contextos irão discutir a figura do dramaturgista na criação teatral. A função de Dramaturg, ou dramaturgista em português, surge a partir do pensamento desenvolvido por Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), figura do Iluminismo e precursor da literatura moderna na Alemanha. Numa definição sucinta, o dramaturgista é uma figura que assume uma mediação crítica entre obra e público e pode assim atuar nos espaços que existem entre artistas, curadores, comunicadores e espectadores, tanto participando do processo de criação de obras quanto de programação cultural, independentemente da linguagem artística.

O projeto entre:dramaturgismos, no Goethe-Institut São Paulo, coloca em perspectiva o contexto brasileiro e práticas em vigor na Europa. As conversas irão envolver as diversas perspectivas ao longo dos processos de criação, bem como as contribuições da teoria e da pesquisa para o campo.

Na semana seguinte à rodada de debates, finalizando o evento, acontece o 'Espaço Aberto: Redes Possíveis', com o intuito de também colaborar para a promoção de troca de experiências e contato entre dramaturgistas no País.

Serviço:

Entre:Dramaturgismos

Quando: de 8 a 15 de abril de 2021. É necessário fazer inscrição.

Onde: No canal do Goethe-Institut São Paulo, no YouTube. (https://www.youtube.com/channel/UCDt7F1vhlaaKDHkLiTsZR5w)

Site: (https://www.goethe.de/ins/br/pt/index.html)