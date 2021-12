Quanto tempo é necessário para assistir às melhores séries da história?

Da Redação, com assessoria

Durante a pandemia de covid-19, as séries de TV tornaram-se uma das formas de entretenimento mais populares entre o público. Tanto é que as plataformas de streaming viram um aumento significativo no número de assinantes e no valor das marcas, como a Netflix, que apresentou crescimento de 72% no último ano, segundo a Forbes.

Pensando nesse movimento do mercado, a equipe de analistas do Picodi.com decidiu calcular quanto tempo seria necessário para uma pessoa assistir às melhores séries da história. Para isso, a empresa usou como base o banco de dados do IMDb. Foram selecionadas as produções classificadas com pontuação acima de 8 e com mais de 250 mil avaliações. A partir daí, a companhia somou o tempo de cada episódio do show. É importante destacar que foram contabilizados apenas os capítulos transmitidos até março de 2021, quando a pesquisa foi realizada.

E ocupando a posição de série mais longa está Os Simpsons. Esta série animada tem quase 700 episódios. Para assistir a todas as temporadas que foram criadas desde 1989, seriam necessárias 322 horas de exibição ininterrupta – um número que tem a aumentar, já que o programa não foi finalizado.

Abaixo, você confere o ranking completo realizado pelo Picodi.com: