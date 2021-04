Redação

10/04/2021



Não é o momento de viajar. Com a pandemia de covid-19 atingindo números alarmantes no Brasil, atualmente o lugar que mais registra mortes relacionadas à doença no mundo, diversos lugares impuseram barreiras sanitárias, enquanto outros fecharam suas divisas e fronteiras. Mais do que nunca, é preciso se preservar e respeitar o próximo.

Esse cenário deve-se manter intocável por um bom tempo no Brasil, mas sonhar com o momento em que será possível curtir as férias normalmente é válido e saudável. Viajar requer planejamento. Por isso, vale conferir os destinos do Brasil que estarão em alta quando o surto for controlado.

5 lugares do Brasil para viajar quando a pandemia passar

Confira cinco lugares do Brasil para viajar quando a pandemia passar. Os destinos foram selecionados pela ViajaNet.

1 – Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençõis Maranhenses, situado no nordeste do Maranhão, é um destino dos sonhos, muito frequentado por brasileiros e estrangeiros. O local é perfeito tanto para quem deseja isolar quanto para quem gosta de aventuras.

Ali é possível desfrutar de inúmeros lagos de água doce em meio a dunas de areia e conhecer praia como as de Caburé e Atins. Quewm quiser pode navegar por rios e até praticar esportes aquáticos como o kitesurfe.

2 – Jalapão, no Tocantins

Cada vez mais aparecem fotos do Jalapão no Instagram, Pudera, a região é maravilhosa. Ali há lagos conhecidos como fervedouros que rendem ótimas imagens, assim como cachoeiras e dunas encantadoras. Entre os destinos que vale a pena conhecer no Jalapão estão as Dunas do Jalapão, a Cachoeira do Formiga e a Prainha do Rio Novo.

3 – Petrópolis, no Rio de Janeiro

A região serrana do Rio de Janeiro que encantou a corte portuguesa quando chegou ao Brasil segue enchendo os olhos de quem chega de fora. Um dos grandes destinos do Brasil para visitar quando a pandemia passar, Petrópolis conta com palácios, museus e diversos cenários de época. Isso sem contar a exuberante natureza que cerca a região, onde é possível fazer trilhas rumo a lindas cachoeiras.

4 – Chapada dos Veadeiros, em Goiás

A Chapada dos Veadeiros, no coração do Brasil, atrai fãs de natureza e exotéricos há muitos anos. Ótimo para quem busca isolamento, conta com áreas espetaculares, como a Cachoeira Santa Bárbara e o Vale da Lua. Há diversas trilhas na região, que pede por ao menos três dias de viagem para ser explorada.

5 – Gramado, no Rio Grande do Sul

Poucos lugares no Brasil têm mais a cara da Europa do que Gramado. Assim como a vizinha Canela, a cidade atrai viajantes o ano inteiro, seja para curtir o charme do inverno ou os eventos da época de Natal. O local conta com ótimos restaurantes, parques e atrações turísticas, com direito a centros de diversão e uma série de eventos. Antes de viajar, vale a pena descobrir quais são os melhores bairros para ficar em Gramado.

