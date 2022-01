Site do Burger King encontra cupons que combinam com o tamanho da sua fome

Bianca Bellucci

05/01/2022 | 08:55



CupoMatch é um recurso do Burger King que tem o objetivo de dar match entre clientes e cupons levando em consideração o perfil da pessoa e as necessidades do momento. Na prática, o usuário pode escolher o tipo de ingrediente, o preço e o tamanho da fome. A rede de fast food, por sua vez, vai retornar as melhores promoções.

Para acessar os cupons do Burger King é simples. O 33Giga ensina o procedimento no tutorial abaixo. Vale lembrar que os tíquetes escolhidos podem ser usados nas lojas de rua, no drive-thru e também online.

1. Acesse o site do Burger King. Em seguida, dê um toque em “Cupons”.

2. Aperte o botão “Filtrar”. Na versão mobile, a função é representada por uma bolinha vermelha com listras.

3. Selecione três filtros: o tipo de comida que você busca, o tamanho da sua fome e o quanto quer pagar pela refeição. Depois, clique em “Filtrar”.

4. O Burger King retornará cupons que combinam com suas preferências. Dê um toque naquele que for melhor para você.

5. Pressione “Quero meu cupom”.

6. Pronto! Um código aparecerá na tela. Você deve apresentá-lo na loja do Burger King ou drive-thru. Também é possível usá-lo na comprar via aplicativo oficial (Android e iOS).

