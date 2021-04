8 ótimos museus brasileiros para visitar sem sair de casa

Redação

Do Rota de Férias



10/04/2021 | 14:48



Uma boa dica para fugir do tédio do distanciamento social é absorver cultura online. De preferência, com boa qualidade, como a oferecida por alguns dos melhores museus do Brasil. Uma série de locais famosos, como o MASP, em São Paulo, e Inhotim, em Minas Gerais, oferecem conteúdo digital para quem deseja explorar parte de seus acervos sem sair de casa.

Museus brasileiros para visitar sem sair de casa

A ClickBus preparou uma seleção com oito museus brasileiros para visitar sem sair de casa. Vale a pena guardar a lista para conferir o conteúdo online não apenas durante a pandemia, mas sempre que for preciso absorver cultura de maneira educativa. As visitas digitais são gratuitas e podem ser feitas por pessoas de qualquer idade.

Inhotim, em Minas Gerais

O exuberante Inhotim, em Minas Gerais, envolve uma área repleta de natureza na região de Inhotim. Parte das lindas paisagens locais podem ser vistas no tour online, que revela ainda diversas obras de arte contemporânea. Para visitar o museu sem sair de casa, clique aqui.

Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro

Marcado pelos ambientes interativos, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, tem como objetivo fazer o visitante, inclusive virtual, refletir a respeito do comportamento da humanidade em relação a assuntos como meio ambiente e ciências. Vale a pena fazer o tour virtual, que está disponível neste link.

MON – Museu Oscar Niemeyer, no Paraná

O MON, no Parará, conta com um acervo com cerca de 7 mil obras. Arquitetura, arte visual e design são contemplados no espaço, que homenageia Oscar Niemeyer. Viaje pelas cores e formas do museu ao acessar este site.

MASP, em São Paulo

Um dos símbolos da Avenida Paulista, no centro financeiro de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) aborda desde moda até arte internacional, sobretudo de países como Itália e França. O passeio virtual é estimulante e revela diversas obras do acervo, que podem ser observadas em detalhes com a ajuda de zoom e textos explicativos. A imersão completa está disponível aqui.

Pinacoteca, em São Paulo

A Pinacoteca é mais um museu paulistano que pode ser visitado gratuitamente pela internet. O passeio é conduzido por meio do mouse, que leva a diferentes ambientes. Áudios reflexivos a respeito de obras contemporâneas tornam o tour mais educativo. Confira neste link.

MIS – Museu da Imagem e do Som, em São Paulo

O MIS apresenta a trajetória da produção cinematográfica em São Paulo ao longo das décadas de 70 e 80. Virtualmente, é possível ver retratos de fotógrafos de rua (os famosos lambe-lambe) e conferir um pouco da movimentação intensa da capital do estado. Acesse este site para conferir.

Museu Afro Brasil, em São Paulo

Pinturas, esculturas e fotografias de artistas brasileiros e estrangeiros, além de diversos documentos históricos, compõem o acervo de cerca de 6 mil peças deste museu. Há artefatos que datam desde o século 18 até hoje, todos eles abobadando diversos aspectos das culturas africana e afro-brasileira. Entre neste link para fazer o tour virtual.

Museu do Futebol, em São Paulo

O Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, agrada até quem não é fã do esporte. Interativo e emocionante, traz diversas peças relacionadas ao futebol masculino e feminino, muitas delas ressaltadas em exposições virtuais que podem ser conferidas aqui.