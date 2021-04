Claudia Leitte vai remotamente do 'The Voice+' por causa de marido com covid-19

05/04/2021 | 10:27



A cantora Claudia Leitte usou as redes sociais neste sábado, dia 3, para dizer que iria participar remotamente da final do The Voice+, na TV Globo, no domingo de Páscoa, pois o marido testou positivo para a covid-19. Marcio Pedreira está sem os sintomas da doença, mas segue em isolamento, em casa. Ela fez teste para coronavírus seis dias antes do programa e na véspera. Apesar do resultado negativo, Claudia Leitte participou de forma virtual da atração.

"É muito doido isso, ainda estou digerindo. O fato é que Marcio está bem, não apresenta nenhum sintoma. Eu peço a vocês que, nesse momento muito difícil, onde muitas pessoas estão passando por situação muito complicada, e isso assombra a gente, peço que vocês fiquem em casa. Se tiverem que trabalhar, tomem todos os cuidados. Nós estamos aqui fazendo isolamento, tudo o que é possível, e isso nos acometeu", disse.

Zé Alexanddre foi o grande vencedor da primeira temporada do The Voice +, reality show musical dedicado aos talentos da terceira idade. O protocolo de segurança adotado pela emissora contra o novo coronavírus fez com que a cantora participasse de casa, mas a tecnologia de um telão permitiu que Claudia Leitte aparecesse como se estivesse sentada em uma das cadeiras do The Voice+.