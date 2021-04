Amazon Prime Video: descubra séries e filmes que chegam em abril

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/04/2021 | 10:18



A Amazon divulgou recentemente os novos conteúdos que estreiam em seu serviço de streaming, o Amazon Prime Video, em abril. Dentre as principais novidades, os assinantes poderão conferir o filme original “Sem Remorso” e a nova temporada do reality show “De Férias com o Ex Brasil: Celebs”. A seguir, veja todos os títulos que serão adicionados ao catálogo ao longo do mês.

07/04 – Ma (2019): Uma mulher solitária faz amizade com um grupo de adolescentes e decide deixá-los festejar em sua casa. Quando as crianças pensam que sua sorte não poderia ficar melhor, começam a acontecer coisas que as fazem questionar a intenção da anfitriã.

08/04 – De Férias com o Ex Brasil: Celebs (2ª Temporada): 12 homens e mulheres solteiros vão passar férias em uma casa de praia em um local paradisíaco. No entanto, a cada semana um ex-namorado ou ex-namorada de algum deles chega para se juntar ao grupo.

08/04 – Silk Road (2021): Ross Ulbricht, um filósofo na casa dos vinte e poucos anos, cria o Silk Road, um site da dark net que vende drogas, enquanto o agente da DEA (órgão americano encarregado pelo controle de narcóticos) Rick Bowden se disfarça para derrubá-lo.

15/04 – Breaking News In Yuba County (2021): Depois que seu marido desaparece, Sue Buttons tem o gostinho de ser uma celebridade local quando embarca em uma busca por toda a cidade de Yuba County para encontrá-lo.

20/04 – Juntos Para Sempre (2019): Ethan e sua jovem neta CJ vivem em uma fazenda com seu cachorro Bailey. Quando a mãe da garota decide levá-la embora, o animal reencarna em um filhote e embarca em uma jornada para acompanhar a garota.

22/04 – A Linha do Horizonte (2020): Um casal que viaja em um pequeno avião para participar de um casamento em uma ilha tropical deve lutar por suas vidas e chegar sãos e salvos ao destino depois que seu piloto sofre um ataque cardíaco.

29/04 – Dreamland (2019): Eugene Evans sonha em escapar de sua pequena cidade no Texas quando descobre uma fugitiva ladra de banco ferida. Dividido entre reivindicar a recompensa por sua captura e sua crescente atração pela criminosa, Eugene deve tomar uma decisão que afetará para sempre a vida de todos que ele amou.

30/04 – Sem Remorso (2021): Um oficial de elite da marinha descobre uma conspiração internacional enquanto busca justiça pelo assassinato de sua esposa grávida em Sem Remorso, a explosiva história da origem do herói John Clark – um dos personagens mais populares do universo Jack Ryan, criado pelo autor Tom Clancy.