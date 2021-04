PS Plus: Days Gone, Zombie Army 4 e Oddworld: Soulstorm estão gratuitos em abril

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/04/2021 | 10:18



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para abril. Dessa vez, os usuários poderão baixar Days Gone e Zombie Army 4: Dead War no PlayStation 4. Enquanto isso, Oddworld: Soulstorm é o nome para o PlayStation 5. O download de todos os títulos estará liberado a partir de amanhã (6). A promoção vai até 3 de maio.

Conheça os jogos

Days Gone é um jogo de ação e aventura em mundo aberto que coloca o usuário em um cenário devastado por uma pandemia mundial. Aqui, o personagem principal é Deacon St. John, um andarilho e caçador de recompensas que luta para sobreviver ao mesmo tempo em que busca uma razão para viver. Formule estratégias, personalize armas e habilidades, construa armadilhas, aprimore sua moto e tente vencer nessa vida selvagem e impiedosa.

Já Zombie Army 4: Dead War é continuação da trilogia Zombie Army, que é baseada em uma história alternativa na qual Hitler aposta em uma legião de supersoldados mortos-vivos que visam dominar a Europa. Dessa vez, o jogador deve revelar um plano sinistro que leva o Batalhão de Sobreviventes pela Itália e muito mais. É possível participar de campanhas que vão de uma a quatro pessoas.

Por fim, Oddworld: Soulstorm é o segundo jogo da franquia que tem como personagem principal Abe, uma engrenagem de uma megacorporação que se torna líder de uma revolução por acidente e símbolo de esperança. No PlayStation 5, o game será aprimorado pelo DualSense, permitindo que o jogador sinta os batimentos cardíacos do protagonista durante as sequências de ação carregadas de suspense.

Outras vantagens

Os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos games gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um videogame para outro.