Geraldo Luís é vítima de boatos de que teria morrido por causa da Covid-19; apresentador está se recuperando da doença em casa

05/04/2021 | 10:10



O apresentador Geraldo Luís, que ficou internado depois de ter sido infectado pelo novo coronavírus, foi vítima de boatos de que teria morrido! Uma mensagem falsa sobre o assunto circulou no Facebook e ganhou destaque nesta segunda-feira, dia 5, também em outras redes sociais. A notícia falsa dizia:

Luto: O Brasil chora! Perda irreparável de Geraldo Luís deixa o país de luto. Descanse em paz.

O boato circulou pela web e ganhou repercussão dos internautas. No entanto, felizmente, Geraldo Luís publicou uma série de fotos no Instagram Stories, e mostrou que está se recuperando do novo coronavírus em casa. Na madrugada desta segunda-feira, dia 5, o apresentador ainda escreveu uma mensagem reflexiva em uma publicação do Instagram:

Assim estamos...andando e sem respostas. Somos tocados por notícias de gente indo, gente morrendo já de saudades. Telefones mudos, alguns nunca mais serão atendidos nem poderemos ligar. Vimos brigas políticas, e um país morrendo de gente, morrendo de medo. O mundo tomado por um vírus que invade o corpo de uma forma cruel. Já nos sentíamos sós, agora...qual tipo de solidão te assusta? Pois bem lembra-se que a UTIs e quartos com gente (aos que não estão entubados) estão lotados de solitários. Apenas eles e seu pensamento. A Covid é a doença mais covarde dos últimos tempos, ela causa perda e enfraquecimento de sentimentos. Seja útil nesse momento, ore, faça prece não importa tua religião, importa Deus. O mundo ainda não despertou para esse chamado de amor, mudança de hábito e humildade perante o universo. Tomamos um cartada quase que final. Que sejamos contaminados pela dor do outro. Ou ainda estaremos no jardim de infância da vida. E ela cobra...