Juliette esclarece boato com Caio e Rodolffo no BBB21 e Thaís reclama da sister

05/04/2021 | 09:10



Após escapar do paredão na noite do último domingo, dia 4, Juliette foi conversar com Caio e Rodolffo, que estão emparedados no BBB21 e rivalizam a permanência no jogo com Gilberto.

A sister disse que não gostou de ter sido votada por Caio e afirmou que está magoada, mas que não quer julgamentos por ir conversar com ele, já que só eles sabem da relação que possuem.

Juliette disparou que ouviu Caio dizendo para Gilberto que se ele imunizasse ela, Fiuk estaria na mira da casa

Caio negou ter feito tal declaração, mas Rodolffo acabou confessando que o comentário havia sido feito.

Caio e Rodolffo ainda afirmaram que só votaram na sister como forma de proteção.

Do outro lado da casa, os confinados não entenderam a atitude de Juliette, por ir falar com os brothers que haviam votado nela.

- Se você não tivesse perguntado, você iria direto para o Paredão. Porque você não ia votar no Rodolffo... Mas isso em momento nenhum foi uma questão para ele. Isso não foi um problema para ele... Entendeu?, alertou o professor.

Em outro momento, Thaís mostrou estar insatisfeita com o comportamento de Juliette:

- Eu gosto muito da Juliette. Mas, às vezes, ela pressiona sua cabeça, disse.

Para Pocah, Thais ainda afirmou que está agoniada com toda a situação com Juliette, mas afirmou que a paraibana ainda não é sua prioridade no jogo, ressaltando apenas que Juliette quer vê-la afastada de Viih Tube.

Enquanto isso, Juliette e Fiuk conversaram sobre Arthur.

- É muito fácil o Arthur virar bonzinho agora que ele ficou... Eu não compro isso aí, não, disparou o ator sobre a mudança de comportamento do crossfiteiro.