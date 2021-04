Marido de Karina Bacchi revela que casamento está em crise: A gente está passando por um momento bem difícil na nossa relação

05/04/2021 | 09:10



Ao que tudo indica, o relacionamento de Karina Bacchi com Amaury Nunes não está nada bem. Os dois estão casados desde novembro de 2018, mas agora o ex-jogador de futebol usou o Instagram para revelar que o relacionamento com a atriz está passando por momentos difíceis.

Com um post ao lado de Enrico, seu enteado, ele abriu o coração e disse:

Em primeiro lugar, uma ótima Páscoa à todos. Bom pessoal, tenho recebido bastante mensagens perguntando o porquê eu e a Karina não estamos mais postando tantas fotos e vídeos juntos recentemente. Então resolvi compartilhar essa mensagem aqui com vocês para explicar. Vocês que seguem a gente aqui, ficaram acostumados a ver a gente compartilhando praticamente tudo, momentos felizes, como as nossas viagens, nosso dia a dia, dicas, sugestões, brincadeiras, posts de trabalhos, e etc.... Mas também momentos difíceis, como a gente mostrou no nosso reality no YouTube, a nossa tentativa de ter um segundo filho... que infelizmente não aconteceu naquele momento. Enfim, assim como milhares de casais, nós também somos seres-humanos que choramos, sorrimos, concordamos, discordamos, erramos, acertamos, temos nossas diferenças, semelhanças, defeitos e qualidades.... E agora a gente está passando por um momento bem difícil na nossa relação (não tem nada a ver com saúde, graças a Deus estamos todos bem). Mas tem a ver com as diferenças, obstáculos e desafios que milhares de casais, assim como nós, enfrentam diariamente. E por respeito a todos vocês que acompanham a gente aqui, eu quis vir aqui para dar essa explicação, pedir compreensão, carinho e respeito sempre. Tanto eu quanto a Karina acreditamos muito em DEUS e sabemos que tudo acontece do jeito e no tempo dele. Fiquem com Deus, FELIZ PÁSCOA, e um ótimo final de domingo a todos.

Karina, por sua vez, não se pronunciou até o momento sobre o assunto, postando, apenas, algumas imagens do filho, escrevendo na legenda:

Bom dia! Como disse o Enrico: Eu sou uma pequena semente que carrega um Deus grandão dentro de mim... Uma Páscoa abençoada a todos! E que Reviva Jesus em cada sementinha nossa, pela Fé em nós, carregando esse Deus grandão dentro dos nossos corações.