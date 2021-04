Bahia prorroga toque de recolher por mais uma semana, mas com período reduzido

05/04/2021 | 08:51



Passa a valer a partir desta segunda-feira (5) novo período de restrições na Bahia com o toque de recolher estendido até a segunda-feira da próxima semana (12). Dentre as mudanças, o novo período do toque de recolher será reduzido e terá efeito entre as 20h e as 5h do dia seguinte, e não mais a partir das 18h. As medidas foram anunciadas no último dia 1º, após reunião entre o governo estadual e os gestores municipais a fim de conter o avanço da covid-19.

Estabelecimentos comerciais deverão encerrar as atividades até 30 minutos antes do início das restrições, às 19h30, para, segundo o governo do Estado, garantir o retorno dos funcionários às suas residências dentro do horário estipulado. Restaurantes e bares deverão encerrar as atividades até as 18h, enquanto que serviços de entrega em domicílio podem funcionar 24h. A circulação do transporte público deve ser suspensa a partir das 20h30.

De acordo com dados da secretaria estadual de Saúde, o Estado tem taxa de ocupação de 83% dos leitos de UTI e de 62% dos leitos de enfermaria para covid-19.