Ásia: Tóquio e Seul sobem após 'payroll'; feriados mantêm outras bolsas fechadas

05/04/2021 | 07:10



As bolsas de Tóquio e de Seul fecharam em alta nesta segunda-feira, 5, à medida que dados positivos do mercado de trabalho dos EUA reforçaram expectativas de que a economia global continuará se recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19. Em outras partes da Ásia, como China, Hong Kong e Taiwan, assim como na Austrália, onde fica o maior mercado acionário da Oceania, não houve negócios hoje devido a feriados.

No Japão, o índice Nikkei subiu 0,79%, a 30.089,25 pontos, impulsionado por ações do setor financeiro, como Nomura Holdings (+4,30%) e Sumitomo Mitsui Financial Group (+3,21%). Já o sul-coreano Kospi avançou 0,26%, a 3.120,83 pontos, sustentado por papéis de siderúrgicas.

Na sexta-feira (2), os EUA divulgaram seu relatório de emprego, conhecido como "payroll", que mostrou geração de 916 mil postos de trabalho em março, número que ficou bem acima da mediana das expectativas. O indicador sugere que os EUA se mantêm na trajetória de recuperação após o impacto da pandemia, o que favorece a perspectiva da economia mundial como um todo. (Com informações da Dow Jones Newswires).