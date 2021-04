05/04/2021 | 07:06



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão subiu de 46,3 em fevereiro para 48,3 em março, atingindo o maior nível em 14 meses, segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit em parceria com o Jibun Bank. Apesar do avanço, a leitura abaixo de 50 indica que o setor de serviços japonês permanece em contração em meio aos efeitos da pandemia de covid-19. Já o PMI composto do Japão, que engloba indústria e serviços, aumentou de 48,2 para 49,9 no mesmo período, também o maior patamar em 14 meses, sugerindo que a atividade econômica do país asiático ficou praticamente estável no último mês.