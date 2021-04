Igrejas da região voltam a receber fiéis nas celebrações

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/04/2021 | 00:31



A Diocese de Santo André, responsável por todas as paróquias do Grande ABC, vai permitir que fiéis acompanhem as cerimônias religiosas presencialmente a partir de hoje. A decisão de baseia em liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Kassio Nunes, que no sábado liberou público de 25% em missas, cultos e demais celebrações religiosas em todo País.

De acordo com a Diocese, as igrejas da região só não receberam público ontem, domingo de Páscoa, porque não estavam preparadas para a ocasião, já que era necessário realizar higienização da paróquia e organizar bancos para que as pessoas respeitassem o distanciamento físico.

Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André, disse que a capacidade máxima de cada igreja foi reduzida de 30% para 25%, além de ter de seguir todos os protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid. Além disso, cada padre também pode decidir pela abertura ou não da paróquia, levando em consideração, principalmente, os casos da doença em cada bairro ou região em que a igreja está localizada.

“Os párocos ou administradores paroquiais devem discernir em conjunto com suas equipes de apoio a maneira de como proceder segundo as possibilidades da paróquia, até segunda ordem”, explicou o bispo, por meio de nota.

A decisão liminar o ministro Kassio Nunes causou desconforto em prefeitos e governadores (leia mais na página 1 de Política). A proibição de público em cultos religiosos faz parte das normas da fase emergencial do Plano São Paulo, do governo estadual, que está em vigor até o dia 11 com objetivo de controlar a pandemia no Estado.