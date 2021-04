Vasco anuncia o goleiro Vanderlei como o sexto reforço para a temporada 2021

04/04/2021 | 22:21



O Vasco segue reforçando seu elenco para a temporada 2021. O clube carioca acertou neste domingo a contratação do goleiro Vanderlei, seu sexto reforço para o ano no qual está jogando o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 37 anos defendeu o Grêmio na última edição do Brasileirão e assinou com o time alvinegro até o final do próximo mês de dezembro.

Nascido em Porecatu, no Paraná, Vanderlei iniciou profissionalmente a sua carreira pelo Paranavaí - antes defendeu Londrina e Olímpia-PR nas categorias de base -, mas conquistou a projeção nacional defendendo o Coritiba. Foi contratado pelo Santos em 2015 e tornou-se destaque da posição no Brasil.

Em 2017, Vanderlei foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão nas premiações da CBF e Bola de Prata. Deixou o Santos em 2019 para jogar no Grêmio, onde permaneceu até a semana passada.

Em sua carreira, o jogador conquistou títulos conquistados pelo Paranavaí (Campeonato Paranaense de 2007), Coritiba (Campeonato Brasileiro da Série B de 2007 e 2010; Campeonato Paranaense de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013), Santos (Campeonato Paulista de 2015 e 2016) e Grêmio (Taça Francisco Novelletto de 2020 e Campeonato Gaúcho de 2020).

O goleiro chega ao Vasco para o lugar de Fernando Miguel, titular nos últimos dois anos, que foi emprestado ao Atlético Goianiense, e para ser peça importante do processo de reconstrução e contribuir também com sua vasta experiência para o processo de evolução dos jovens goleiros vascaínos, em especial Lucão, titular neste começo de temporada e também na próxima partida - diante do Tombense-MG, em Tombos (MG), nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.