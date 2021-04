Federação convoca reunião para discutir competições

Dérek Bittencourt



05/04/2021 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) convocou os clubes das séries A-1, A-2 e A-3 do Campeonato Paulista para discutir hoje a continuidade das competições, que estão paralisadas há 20 dias em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado. As 16 equipes da elite terão encontro virtual pela manhã, enquanto as outras duas divisões (totalizando 32 equipes) se encontrarão virtualmente à tarde com dirigentes da entidade esportiva.

Nas reuniões anteriores, buscando se fundamentar no protocolo de saúde que foi implantado desde a edição de 2020 dos torneios, a Federação deu ênfase à continuidade da Série A-1, em razão dos calendários apertados de times como Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino (quinteto da elite do Campeonato Brasileiro). A FPF chegou a levar, inclusive, jogos para o Rio de Janeiro e flertou também com outros Estados, mas, no fim das contas, acabou sendo barrada por decretos que impediram que mais partidas fossem transferidas.