Cachorrão tenta se aproveitar da paralisação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/04/2021 | 00:01



A paralisação do Campeonato Paulista da Série A-2 em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado vem sendo extremamente positiva para o EC São Bernardo. Isso porque o time havia perdido as quatro primeiras partidas da competição, situação que deixa o Alvinegro na lanterna do torneio.

Para piorar, a falta de uma manutenção prévia mais específica no gramado do Estádio 1º de Maio fez com que a equipe ficasse sem casa para jogar o clássico contra o São Bernardo FC, que teve de ser transferido para Campinas. Assim, este tempo sem compromissos vem fazendo não só com que o técnico Renato Peixe busque soluções para o time – que, inclusive, ainda não marcou um gol sequer – como também que o clube arrume uma empresa para adequar o campo, o que já aconteceu, com investimento imediato de R$ 20 mil.

“Estamos trabalhando bastante para corrigir os erros, já que perdemos os jogos por detalhes. Esse tempo está sendo essencial para a organização. Tenho certeza que, ao retornarmos, vamos ter resultados totalmente diferentes”, destacou o atacante Victor Sapo, que admitiu cobrança por melhor rendimento em campo. “Claro que fico muito incomodado com a falta de gols, mas acredito que isso não cabe só a mim. Assim como no setor defensivo também. Somos uma equipe e temos consciência que precisamos fazer algo a mais para não tomar gols e conseguir balançar as redes.”

O também atacante Raul foi mais um a exaltar o momento sem jogos para arrumar a casa. “A equipe está aproveitando para corrigir os erros táticos e técnicos, além de aprimorar nossas qualidades. Precisamos resgatar a confiança e só vamos conseguir isso vencendo jogos. Sabemos da qualidade do elenco e estamos trabalhando para encontrar o caminho do triunfo”, destacou o experiente jogador. “Sei que temos muito mais a mostrar, assim como eu individualmente também. Por isso, temos totais condições para reverter essa situação e estamos focados em começar nova história na competição”, complementou Raul.

Titular nos três primeiros compromissos, o zagueiro Diego lamentou o início ruim, porém, acredita em reviravolta. “Infelizmente os resultados não foram como planejamos neste início de torneio. Porém, estamos empenhados e trabalhando forte para mudar a situação. Tive lesão antes da última partida, mas já estou recuperado e só penso em voltar para ajudar o nosso elenco nessa retomada”, encerrou.