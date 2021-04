Manchester United busca virada diante do Brighton e se consolida em 2° no Inglês

04/04/2021 | 17:43



A paz está restabelecida no Manchester United. Eliminado pelo Leicester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra em seu último jogo, o time queria chegar empolgado no mata-mata da Liga Europa do meio de semana e não admitia tropeço diante do Brighton, pelo Campeonato Inglês, em Old Traford, neste domingo. Num jogo duro, buscou a virada no segundo tempo e festejou muito o 2 a 1.

O resultado positivo aumenta a confiança para a visita ao Granada, na quarta-feira. Somar um resultado positivo contra os espanhóis será imprescindível para o time seguir sonhando com uma taça na temporada após fracassos na Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Sem contar que o título inglês está bem encaminhado ao rival Manchester City.

Um gol de Greenwood, restando sete minutos para o fim do jogo em Old Trafford, garantiu os importantes três pontos deste domingo. Bruno Fernandes cruzou para Pogba finalizar, mas o francês pegou errado na bola e acabou servindo o companheiro para a virada.

Welbeck abriu o marcador com somente 13 minutos para os visitantes, que souberam se defender até o intervalo. O empate só veio na etapa final, com Rashford aproveitando assistência do português Bruno Fernandes. O astro participaria decisivamente novamente, no gol da virada.

Algoz na Copa da Inglaterra, o Leicester é o principal concorrente do United na briga pelo segundo lugar do Campeonato Inglês. São quatro pontos de diferença entre ambos, mas um jogo a menos do terceiro colocado. As equipes ainda se encaram neste segundo turno, em Old Trafford.

Com o triunfo sobre o Brighton, o United agora soma 60 pontos, no segundo lugar. O City lidera com folga, já alcançando os 74 pontos. O Leicester, em terceiro, aparece com 56.