Mariana Rios é criticada por internautas depois de pedir orações para Paulo Gustavo, mas viajar para Dubai em meio à pandemia

04/04/2021 | 16:10



De acordo com o jornal O Dia, a atriz Mariana Rios recebeu uma série de críticas no Instagram depois de pedir orações para Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19, mas viajar para Dubai em meio ao pior momento da pandemia no Brasil.

As pessoas se manifestaram sobre o assunto e criticaram a atriz, que está viajando para divulgar uma agência de viagens, segundo informações da colunista Fábia Oliveira:

É muito ridícula! Milhões de mortos pelo mundo. São 8,4 milhões de seguidores e dando esse exemplo aí.

Que feio, Mariana!

Ficar em casa é só para nós pobres e desempregados! Ricos e famosos curtem por aí como se nada estivesse acontecendo.

No entanto, Mariana Rios apagou o post para Paulo Gustavo e ainda bloqueou os comentários em suas fotos após ser criticada pelos usuários.