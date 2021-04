Quartararo vence etapa de Doha da MotoGP; Zarco fica em 2º, mas lidera o Mundial

04/04/2021 | 15:56



O francês Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) conquistou sua quarta vitória na MotoGP, a primeira na temporada, ao vencer a etapa de Doha, neste domingo, no circuito de Losail, ao completar as 22 voltas da prova em 42min23s997.

Quartararo foi seguido pelo compatriota Johann Zarco (Pramac Racing), a 1s457, mas que assumiu a liderança da temporada, com 40 pontos. O pódio foi completado com a presença do espanhol Jorge Martin, 1s500 atrás do líder.

A quarta posição ficou com o espanhol Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), seguido pelo compatriota Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP). O italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ficou com sexta colocação.

Outro espanhol, Johan Mir, campeão do ano passado, levou sua Team Suzuki Ecstar na sétima colocação, diante do sul-africano Brian Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e do australiano Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

A Aprilia Racing Team Gresini, de Aleix Espargaro, fechou a lista do dez primeiros colocados. O veterano Valentino Rossi, depois de largar apenas em 21º lugar, terminou a prova na 16ª colocação. Outro italiano veterano, Danilo Petrucci teve de se contentar com o 19º lugar.

Zarco assumiu a liderança da classificação com 40 pontos, quatro a mais que Quartararo e Viñales, vencedor da primeira etapa. Bagnaia soma 26, Rins tem 23 e Mir acumula 22.

A terceira etapa do Mundial está prevista para dia 18, em Portugal, no circuito do Algarve. A expectativa é de que o espanhol Marc Marquez, afastado desde o ano passado por causa de lesão no braço direito, retorne às competições.